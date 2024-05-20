Тедди Атлас назвал ключевой фактор в победе Усика над Фьюри

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас отметил, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) всегда умеет находить способ победить.

«Я говорил перед этим боем, что единственный великий талант Усика — это умение находить способ побеждать. И он нашел его. Оба бойца показали мужество. Я часто говорю, что быть чемпионом — это не только драться как чемпион, но и вести себя как чемпион. Они оба это продемонстрировали. Они заслуживают уважения.

Мы понимали физические возможности обоих боксеров, но победу Усику принесла менее заметная — его способность находить способ побеждать. Он проявлял ее еще на Олимпиаде", — написал Атлас в соцсети X.

Усик победил Тайсона Фьюри (34-1) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.