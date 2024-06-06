Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:14

Тренер Кроуфорда: «Мадримов может многое предложить Теренсу»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Тренер абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) Берни Дэвис заявил, что они не недооценивают чемпиона WBA в первом среднем весе Исраила Мадримова (10-0).

«Мы знаем, что Мадримов может многое предложить благодаря своим атлетическим способностям, огневой мощи, работе ног и неудобному стилю. Мы собираемся изучить его, разложить по полочкам и разобрать. Этот парень (Мадримов. — Пним. «СЭ») может быть ближе к среднему весу. Нам нужен чемпион. Мы здесь, чтобы получить неоспоримый титул», — сказал Дэвис FightHype.

Кроуфорд и Мадримов подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Теренс Кроуфорд
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Флорида» во второй раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Усик рассматривает возможность вернуться в крузервейт

Мать Уайлдера призвала сына завершить карьеру: «Ты прошел свой путь»