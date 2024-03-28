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28 марта, 14:38

Тренер Магомедова поделился ожиданиями от боя Шарабутдина против Потери

Виктория Кравченко
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Тренер Шарабутдина Магомедова Гор Азизян рассказал, что думает о поединке между своим подопечным против Игоря Потери.

«Мы анализировали поединки Игоря, я дал добро на подписание контракта на этот бой. Потеря — выносливый спортсмен. Мы не знаем, как он себя проявит в среднем весе. По скорости Игорь уступает Шаре во много раз, и по бойцовскому IQ тоже. Потеря такой рубака. Магомедову вообще не нужно вступать в размен с кем-либо. Он высокоинтеллектуальный парень, ему нужно работать на дистанции. В размен вступают парни, которые надеются на лаки-панч и крепость своей головы. Мы на связи с Али Абдель-Азизом, нам предложили подраться с Потерей, и мы приняли этот бой. Я дал добро», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Шарабутдин Магомедов проведетбой против Игоря Потери 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/trener-shary-bulleta-poterya-ustupaet-nam-v-skorosti-i-boicovskom-iq-347897/
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