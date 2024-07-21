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Сегодня, 16:28

Тренер Минеева отметил, что Владимиру было тактически удобно работать с Исмаиловым

Алина Савинова
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Тренер Владимира Минева Расул Магомедалиев прокомментировал победу своего подопечного над Магомедом Исмаиловым в поединке по правилам бокса.

«Бой получился очень интересным для меня. Конечно, тактически Владимиру было очень удобно с ним работать. Мага оставался статичным человеком. Он хорошо давил, иногда Минееву было сложновато, но в целом он неплохо чувствовал соперника. Кроме того он действовал более уверенно, чем Магомед Исмаилов», — цитирует Магомедалиева Vprognoze.ru.

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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