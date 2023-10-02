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Сегодня, 14:07

Тренер Нганну: «Я не удивлюсь, если Нганну нокаутирует Фьюри»

Тренер Нганну, считает, что камерунец может отправить Тайсона Фьюри в нокаут
Давид Хачатрян
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Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-0), считает, что камерунец может отправить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0) в нокаут.

«История Франсиса Нганну — это чертово кино. Почему бы не закончить этот фильм нокаутом величайшего боксера-тяжеловеса всех времен? Этот парень не перестает меня удивлять, и я не удивлюсь, если в этом бою ему удастся победить нокаутом. Перед нами стоит сложнейшая задача, я все это понимаю, но я рад, что мы попытаемся это сделать. И что бы ни случилось, я горжусь им», — сказал Никсик в интервью MMA Fighting.

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Франсис Нганну
ММА
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