Тренер по боксу Чернобровкин считает, что Алимханулы может стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе

Казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин высказался о перспективах чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибека Алимханулы стать абсолютным чемпионом в своем дивизионе.

«Считаю, что Жанибек может объединить все пояса, ведь он очень хороший боксер. Просто с ним не хотят боксировать. На поединке с Алимханулы много не заработаешь, и есть большой риск проиграть. Дай Бог, его промоутеры рискнут и сделают ему большие бои. Думаю, он оправдает ожидание всех», — заявил Чернобровкин Legalbet.kz.

20 января Алимханулы попросил главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума и председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха организовать ему титульные поединки.

Для звания абсолютного чемпиона мира по боксу в среднем весе Алимханулы не хватает поясов по версиям WBA и WBC. Чемпион мира WBA — кубинец Эрисланди Лара, а титулом WBC обладает доминиканец Карлос Адамес

Алимханулы последний бой провел против новозеландца Андрея Михайловича в октябре 2024 года. Тогда казахстанец на вечере бокса в Сиднее (Австралия) победил техническим нокаутом.