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Тренер Исмаилова: «Я хотел выкинуть полотенце»

Давид Хачатрян
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Тренер Магомеда Исмаилова (18-3) Мухаммад Мирзоев признался, что хотел остановить бой, когда Исмаилов много пропустил от чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1).

«Тяжелый бой, нужно несколько месяцев восстановления. Много ударов было пропущено, — сказал Мирзоев «СЭ». — Можно сказать, он пережил несколько нокаутов на ногах. Проявил характер, дрался до конца. Была идея остановки боя, но тренер Рамзан настоял подраться до конца. Что дало свои плоды.

Я думаю, уже в пятом раунде я видел, что состояние уже ухудшается, я хотел выкинуть полотенце. Был под вопросом этот момент. Я думал это сделать, но не решился. Нет, боец всегда против, чтобы выкинули полотенце. В основном это так бывает. У меня уже были такие случаи. Редко получается остановить бой, но уже когда ты видишь состояние бойца… Но я думаю, если бы это было такое прям добивание, Магомед не давал себя добить. То есть он пропускал удар, падал, но после того, как он встал, Вова тоже не мог найти ключи, чтобы добить его. Если это было бы прям добивание у канатов, много ударов сыпалось в его сторону, я бы, конечно, уже не стал ждать и выкинул полотенце.

Но Магомед достойно держался и вы видели сами, доносил удары до конца, прям до гонга, он продолжал работать первым номером. Это говорит о том, что он все-таки имел желание продолжать поединок и хотел добиться своей цели. Он себя, конечно, показал настоящим бойцом».

 
Владимир Минеев в&nbsp;поединке против Магомеда Исмаилова. Минеев и бокс расправились с Исмаиловым

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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