Рамазан Исмаилов: «Бетербиев переработал Бивола темпом и тоннажем»

Известный тренер Рамазан Исмаилов рассказал, в чем Артур Бетербиев превосходил Дмитрия Бивола в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Бетербиев перебил Бивола по силовым ударам: 90:84. У Дмитрия общее преимущество 142-137 за счет джебов. Силу их ударов вы знаете сами. Бетербиев выбросил 682 удара, Бивол — 423. Артур переработал темпом и тоннажем. Попади практически одинаково оба, но эффект от попаданий Бетербиева был виден более отчетливо — огромные паузы соперника за блоком после тяжелых пропущенных ударов, лицо Димы в гематомах. Плюс нескончаемый прессинг, особенно в концовках раундов. Это сильно влияет на судей как фактор воли к победе», — цитирует Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Поединок боксеров прошел в ночь на 13 октября в Эр-Рияде. После 12 раундов судьи отдали победу Бетербиеву 114-114, 115-113, 116-112. 39-летний боксер остался непобежденным — 21 победа в профессиональной карьере. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым. Ранее он выиграл 23 поединка.