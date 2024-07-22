Рамазан Исмаилов: «Недооценили Минеева. Видели, что он поправился и не тренируется»

Тренер Рамазан Исмаилов высказался о поражении брата Магомеда Исмаилова от Владимира Минеева.

«Недооценка соперника, хоть как-никак, в любом случае [была], — сказал Исмаилов «СЭ». — Видели, что он (Минеев, — Прим. «СЭ») на СВО, располнел, поправился, не тренируется. И эта недооценка тоже сыграла очень большую роль. И сам часовой фактор, в час ночи Мухаммад вышел на бой, планировалось, что [они выйдут драться] с 11 до 12. Он засыпал перед поединком. По идее он уже спать хотел, потому что у нас тренировочные процессы идут с утра, мы тренируемся. Нужно было как бы перестраивать рабочие часы, нужно было последние 10-12 дней ночью тренироваться, а мы не делали этого. Вот такая ситуация. Я же говорю, полная ошибка, Мухаммад сделал все на 100 процентов, что мы его просили. Мы просили неправильно. И изначально приняли бой неправильно».

Исмаилов единогласным решением судей проиграл Минееву. Бойцы возглавили турнир по боксу, который состоялся 20 июля в Москве.