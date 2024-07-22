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Рамазан Исмаилов — о бое брата против Минеева: «Моя главная ошибка — не выбросил полотенце»

Тренер назвал главную ошибку в поединке Исмаилова против Минеева
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Тренер Рамазан Исмаилов в интервью «СЭ» рассказал о своей главной ошибке в поединке брата Магомеда Исмаилова против Владимира Минеева.

«Одна из самых больших ошибок нашего угла и моя личная ошибка, что я этот бой не остановил раньше, видя, какие удары пропускает Мухаммад. Нужно было выбрасывать полотенце. Это самая главная ошибка. Но, слава Богу, все хорошо. Я бы себе не простил, если со здоровьем случились бы какие-нибудь проблемы. Потому что в таком состоянии, уже дестабилизированном, дезориентированном, можно пропустить, не то чтобы специально, но можно было пропустить удар в затылок, в затылочную область, где уже могло все сказаться очень плохо», — сказал Исмаилов в интервью «СЭ».

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей по итогам восьмираундового боя по боксу. Бойцы возглавили турнир по боксу, который проходил 20 июля в Москве.

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