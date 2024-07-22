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Сегодня, 13:00

Тренер Исмаилова: «Я спросил Магомеда: «Ты можешь продолжать?» Он просто смотрел на меня»

Давид Хачатрян
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Тренер Магомеда Исмаилова (18-3) Мухаммад Мирзоев рассказал, что предложил Исмаилову во время перерыва боя с чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) остановить бой.

«Он был погружен в поединок, но до конца не понимал, как его вести. Я ему предложил остановить поединок. Я вышел и спросил: «Ты можешь продолжать?» Он просто смотрел на меня. Дело было в моих руках. Я мог остановить поединок, но здесь уже ситуация такая, что потом было бы много разговоров», — сказал Мирзоев «СЭ».

Минеев победил Исмаилова единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся 20 июля в Москве на площадке Live Арена.

Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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