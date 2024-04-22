Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:22

Тедди Атлас назвал причину поражения Хейни в бою с Гарсией

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас заявил, что чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1) в бою с бывшим временным чемпионом в легком весе по версии WBC Райаном Гарсией (25-1) дрался не так, как раньше.

«Нет, я не думаю, что Райан играл роль, но я думаю, что в какой-то степени ему нужно было быть сумасшедшим, чтобы выйти на ринг, а когда он оказался там, он был больше, быстрее и сильнее.
Самое интересное то, что Гарсия дрался только в определенных раундах. И это пошло ему на пользу. Это заставило Хейни почувствовать ложную уверенность и застать его врасплох. Подход Хейни был не таким, как обычно. Он дрался без джеба, в поисках нокаутирующего удара. Это не он, не его стиль», — написал Атлас в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109). Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Бокс
Девин Хейни
Тедди Атлас
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Татьяна Тарасова поделилась мнением о ситуации с Валиевой
Специалисты включили «Рейнджерс» в фавориты плей-офф НХЛ
В РФ разработали систему «Пятница» для защиты инфраструктуры от атак БПЛА
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Эндокринолог назвала продлевающие жизнь пищевые привычки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Промоутер Усика рассказал, чем занимается боксер во время тренировочного лагеря