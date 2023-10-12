Тренер Уайлдера назвал фаворита в противостоянии Фьюри и Усика

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2), считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) фаворит в предстоящем поединке с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«В свое время я оценивал этот бой 50 на 50, но сейчас — 70 на 30 в пользу Фьюри. То, как Усик выглядел в последнем бою с Дюбуа, мне не очень понравилось. Он выступил неплохо, но я знаю, на что он способен. Тот [Усик], который дважды дрался с Энтони Джошуа, мне нравится», — сказал Скотт ES News.

Фьюри и Усик должны подраться либо 23 декабря, либо в январе 2024-го в Саудовской Аравии — точная дата поединка будет согласована после боя Фьюри с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-0).