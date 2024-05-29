Тренер Уайлдера назвал величайшего супертяжеловеса в боксе: «Али даже не рядом»

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3), считает, что экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) — величайший супертяжеловес в истории бокса.

«Леннокс Льюис — величайший супертяжеловес всех времен. Даже если учитывать [Мухаммеда] Али. Если мы говорим о ринге — я не говорю о вне ринга, — то на ринге Леннокс Льюис — величайший из всех. Все остальные парни не могут даже завязать шнурки на его ботинках. Они даже близко не стоят», — сказал Скотт Seconds Out.

Уайлдер и Чжан Чжилэй (26-2) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом саудовский советник при королевском дворе в ранге министра Турки Аль-Шейх заявил, что Уайлдер также проведет поединок против Джареда Андерсона (17-0) 3 августа в Лос-Анджелесе, США, если успеет восстановиться после боя с Чжилэем.