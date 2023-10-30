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Сегодня, 12:02

Тренер Уайлдера: «Мы уже начали переговоры о бое с Нганну»

Давид Хачатрян
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Тренер экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-2) Малик Скотт признался, что они начали переговоры со стороной экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Мы уже ведем переговоры, — сказал Скотт в интервью Fighthype. — Сейчас он является одним из вариантов, и мы посмотрим, как пойдут дела. Я говорил об этом с Деонтеем. Я считаю, что он [Нганну] готов к бою с Деонтеем. Он зрелый и спокойный, и для парня, не имевшего ни одного профессионального боя в качестве боксера, он все еще большой и сильный.

На мой взгляд, он очень опасен. Это очень рискованный бой для любого. Я считаю, что его габариты ставят его в очередь на то, чтобы Деонтей нанес по нему бомбовый удар. Мы сделаем все так, чтобы нокаутировать его, если представится такая возможность.

Я думаю, что Нганну намного опаснее, чем [Энди] Руис. Судя по тому, что я увидел вчера вечером, по тому, что он продемонстрировал. Он продемонстрировал терпение, он продемонстрировал ударную мощь".

Тайсон Фьюри (33-0) победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун. Бой состоялся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Франсис Нганну
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