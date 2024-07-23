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Сегодня, 06:48

Тренер Минеева: «Для Владимира бой с Полом — это не легкие деньги»

Давид Хачатрян
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Расул Магомедалиев, тренер чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1), не считает Джейка Пола (10-1) проходным соперником.

«Я смотрел бой Джейка Пола против Майка Перри. Он что-то слишком открыто с ним рубился. Такую открытую рубку Вова не делает. Я бы не допустил, чтобы он с ним пошел в размен и открыто рубился. Конечно, мы чуть по-другому подошли бы к этому бою.

Бой с Полом — это легкие деньги для Владимира? Нет, не легкие. Он непростой. На него многие так смотрят, потому что он блогер. Но он непростой боец. Он очень хорошо понимает бокс, поэтому это не легкие деньги», — сказал Магомедалиев «СЭ».

Минеев победил Магомеда Исмаилова (18-3) единогласным решением судей (77-72, 78-70, 79-70) и стал чемпионом Pulse UP в первом тяжелом весе. Бой состоялся в ночь на 21 июля в Москве на площадке Live Арена.

Пол нокаутировал Майка Перри (0-2) в шестом раунде. Бой состоялся в ночь на 21 июля в Далласе, США.

Владимир Минеев
Джейк Пол
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