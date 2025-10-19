Видео
19 октября, 23:10

Тренера по боксу Чехова нашли мертвым в своей квартире

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский тренер по боксу Олег Чехов найден мертвым в своей квартире, сообщает Telegram-канал Mash.

По информаци источника, Чехова нашли соседи, которые перед этим услышали стрельбу. Предварительно, тренер покончил с собой. Ему было 85 лет.

Чехов за время тренерской карьеры работал с чемпионом мира и Европы Александром Крупиным, чемпионом СССР и Европы Сергеем Кобозевым и чемпионами России Вячеславом Аникиным, Джабраилом Джабраиловым, Александром Перевозчиковым, Сергеем Королевым и Олегом Колчановым.

Источник: Mash
Бокс
