Туменов: «Бетербиев победил выдающегося боксера Бивола»

Боец полулегкого дивизиона лиги АСА Биберт Туменов поделился мнением о поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Артур выиграл бой. Тот, кто работает вторым номером, должен сделать больше работы, чем оппонент, который идет вперед и хочет выиграть. Он ищет драки, а второй отступает, проводя меньше работы. Даже удары по перчаткам были очень тяжелыми у Бетербиева. Даже Бивол подтвердил, что его по перчаткам словно кувалдой били. Но будет оскорбительным считать, что Дмитрий был плох. Он тоже выдающийся боксер», — цитирует MMA.Metaratings.ru Туменова.

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев одержал победу над Биволом большинством судейских голосов, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.