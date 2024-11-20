Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:14

Туменов: «Тайсон молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов поделился мыслями о поражении бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в поединке с видеоблогером Джейком Полом.

«Не смотрел его бой с Джейком Полом. Не интересно. Слышал, что сейчас Тайсон пешком проходил весь бой. Молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера. Я бы точно не хотел, чтобы Тайсон упал в нокаут», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей со счетом 73-79. Для 58-летнего боксера это поражение стало 7-м в карьере при 50 победах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Альберт Туменов
Джейк Пол
Майк Тайсон

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Зеленский заявил о грядущем поражении Украины без помощи США
ФСБ задержала готовящего теракт в Калининграде гражданина Германии
Россиянам рассказали о повышении пенсий с 1 января
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Сегодня
Вчера
Неделя