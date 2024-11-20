Туменов: «Тайсон молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера»

Чемпион ACA в полусреднем весе Альберт Туменов поделился мыслями о поражении бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона в поединке с видеоблогером Джейком Полом.

«Не смотрел его бой с Джейком Полом. Не интересно. Слышал, что сейчас Тайсон пешком проходил весь бой. Молодец, в 58 лет вышел и простоял против молодого боксера. Я бы точно не хотел, чтобы Тайсон упал в нокаут», — цитирует Туменова MMA.Metaratings.ru.

Тайсон проиграл Полу единогласным решением судей со счетом 73-79. Для 58-летнего боксера это поражение стало 7-м в карьере при 50 победах.