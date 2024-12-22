Турки Аль аш-Шейх не разделил возмущение Фьюри по поводу решения судей

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх прокомментировал слова Тайсона Фьюри после поражения в реванше от Александра Усика.

Бой прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Британец уступил украинцу по итогам 12 раундов единогласным решением судей в ночь с 21 на 22 декабря. Фьюри возмутился вердиктом и заявил, что не согласен с поражением.

«Я увидел победу Усика с преимуществом в 4 раунда. Тайсон сделал все, что мог, но это бокс. Должен быть и победитель, и проигравший.

Я хочу увидеть бой Усика с Дэниэлом Дюбуа, если тот победит Джозефа Паркера в феврале. Фьюри? Возможно, они сойдутся с Энтони Джошуа», — цитирует Аль аш-Шейха The Stomping Ground.

По итогам боя Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом поединке в мае 2024 года Усик также победил британского спортсмена раздельным решением судей.