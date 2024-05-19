Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:54

Турки Аль-Шейх — о бое Усика и Фьюри: «Величайший бой в истории!»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх остался доволен поединком между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1).

«XXI век стал свидетелем величайшего боя в истории, который представил миру абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В Эр-Рияде творилась история. С нетерпением ждем реванша!» — написал Аль-Шейх в соцсети X.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов. Ранее в эпоху трех поясов абсолютным чемпионом мира в крузервейте и супертяжелом весе был только Эвандер Холифилд (44-10).

Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
Ковалев проиграл Сафару в первом бою после двухлетнего перерыва
На Украине допустили риск потери крупнейшего металлокомбината из-за мобилизации
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Хиросима и Нагасаки выразили Вашингтону протест из-за ядерного испытания в Неваде
Развожаев сообщил о повреждениях в Севастополе при ночной атаке ВСУ
Популярное видео
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Гальченюк — из СКА в «Амур», интервью Никиты Зайцева
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Цыплаков продолжит карьеру в «Айлендерс»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Эдди Хирн — о бое Фьюри и Усика: «Я не знаю, как Фьюри вообще выжил»

Дмитрий Кудряшов заявил, что Усик идеально провел бой с Фьюри