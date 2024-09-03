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Сегодня, 08:05

Турки Аль-Шейх призвал сократить количество чемпионов в боксе

Давид Хачатрян
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Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх выступил за то, чтобы создать единую лигу в боксе, где лучшие будут драться с лучшими. Кроме того, он уверен, что необходимо сократить количество титулов.

«Мы планируем создать лигу в будущем. Мы пока не обсуждали пояса. Но, на мой взгляд, 68 чемпионов мира — это невероятно много. WBC, WBA, IBF, WBO — вы все должны навести порядок в этой ситуации. Это вредит боксу. Суперчемпиона не существует.

Вы, ребята, просто забираете деньги у всех этих бойцов и получаете дополнительные доходы от санкционных сборов. И моя компания не исключение. Мы должны изменить ситуацию в боксе. Это неправильно, и это выглядит не очень хорошо. Когда смотришь бои по телевизору, кажется, что все становятся чемпионами. Вы видите всех этих бойцов, позирующих с поясом", — сказал саудит talkSPORT.

Ранее экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) был убежден, что в боксе должно быть меньше чемпионских поясов, и неоднократно говорил об этом. Он считал, что эту проблему необходимо решить в ближайшее время.

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