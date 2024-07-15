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Сегодня, 07:26

Турки Аль-Шейх рассказал, какой бой он очень хочет увидеть

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил, что он очень хочет увидеть бой между чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и чемпионом мира по версии IBF в полусреднем весе Джароном Эннисом (32-0, 28 KO).

«Я только что связался с Джароном Эннисом и Эдди Хирном, чтобы поздравить с победой, и мне бы очень хотелось увидеть Энниса в бою с Кроуфордом в ближайшее время», — написал Аль-Шейх в соцсети X.

Эннис досрочно победил Давида Аванесяна (30-5, 18 KO) в пятом раунде. Бой состоялся 13 июля в Филадельфии, США.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

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