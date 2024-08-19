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Сегодня, 13:49

Турки Аль-Шейх рассказал, почему отказался сотрудничать с Тимом Цзю

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что ему не понравилось, что от лица экс-чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю (23-1) говорят много людей.

«Наши представители из Riyadh Season связывались с Тимом Цзю перед вечером бокса в Лос-Анджелесе. У нас сложились деловые отношения, мы подписали контракт на бой против Верджила Ортиса, который должен был состояться 3 августа. Однако Тим получил травму. Моя команда пыталась договориться о переносе поединка на другую дату, и произошел ряд странных событий.

Очень много людей выступает от лица Тима Цзю, и каждый из них утверждает, что несет полную ответственность за этого спортсмена. Это нас сбило с толку. В результате мы назначили им встречу в Лас-Вегасе на прошлой неделе, и они подтвердили свою готовность прийти. Однако затем те люди, которые отвечают за Тима Цзю, просто исчезли, а нам сообщили, что ответственность за него несут другие люди. Это заставило меня переживать за исход переговоров. Поэтому мы не можем иметь дело с таким бойцом", — сказал саудит The Stomping Ground.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Тим Цзю
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