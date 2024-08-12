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Сегодня, 11:50

Турки Аль-Шейх: «Я не буду работать с Тимом Цзю»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) не будет участвовать в мероприятиях по боксу, организованных саудовским советником при королевском дворе в ранге министра и нынешним председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейхом.

«Я не буду работать с Тимом Цзю. Пусть он поступает так, как считает нужным. Он не понимает», — сказал Аль-Шейх Fight Hub TV.

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Тим Цзю
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