Турки Аль-Шейх — о работе с Тимом Цзю: «Планирую пересмотреть его положение»

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх заявил, что он больше не будет искать возможность устроить бой абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2), а сосредоточится на поддержке других боксеров.

«Недавно завершилась важная встреча с моей командой, на которой мы обсуждали предстоящие бои на 2024-2025 годы.

Я принял решение отказаться от боя с Канело, так как он больше не представляет для меня интереса. Вместо этого я сосредоточусь на американском рынке и буду предлагать более крупные бои, в частности, с легендарным боксером Кроуфордом.

Кроме того, я намерен поддерживать проведение боёв для Бутса, Хани, Шакура, Ортиса, Андерсона, Бенавидеза, Зепеды и других боксеров.

Что касается Тима Цзю, то ситуация с коммуникацией между его командой и нашей не совсем ясна. Поэтому я планирую пересмотреть его положение», – написал саудит в соцсети X.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Себастьян Фундора (21-1) победил Тима Цзю (23-1) раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.