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Сегодня, 14:14

Турки Аль-Шейх: «Я сделаю предложение Альваресу о бое с Кроуфордом»

Давид Хачатрян
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Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил, что работает над организацией поединка между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) и чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA, WBC и WBO Теренсом Кроуфордом (40-0).

«Я готов предложить Канело условия, которые считаю справедливыми. Если он примет их, мы сможем договориться напрямую. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в наши переговоры.

Я уже договорился о большом бое для Кроуфорда и хочу, чтобы Канело встретился с ним на ринге. Кроуфорд также заинтересован в этом поединке. Но если Канело будет настаивать на слишком высоких финансовых требованиях, я все равно обеспечу Кроуфорду любой поединок, который он пожелает», – приводит слова Аль-Шейха инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Кроуфорд и Исраил Мадримов (10-0) подерутся 3 августа в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Сауль Альварес
Теренс Кроуфорд
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