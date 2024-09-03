Турки Аль-Шейх заявил о снижении цен на трансляцию боя Бивола и Бетербиева

Министр и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх рассказал о своем желании снизить цены на боксерские PPV-трансляции. В Великобритании стоимость билетов на такие трансляции будет составлять 20 фунтов стерлингов (2,4 тысяч рублей), а по всему миру — 20 долларов (1,8 тысяч рублей).

Он также сообщил, что 12 октября стоимость PPV-трансляций боя чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0) и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (23-0) будет 15 фунтов стерлингов (1,7 тысяч рублей) в Великобритании и 15долларов (1,3 тысяч рублей) по всему миру. По словам Аль-Шейха, многие люди смотрят бокс нелегально из-за высокой цены на билеты.

«Люди [смотрят] нелегально, потому что цена высока. В будущем это не поможет развитию бокса. Если я буду проводить хорошие бои по хорошей цене, я увеличу фанбазу», — сказал саудит talkSPORT.

Бивол и Бетербиев должны подраться 12 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.