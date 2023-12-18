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Сегодня, 15:10

Турнир по боксу с боями Бивола, Уайлдера и Джошуа: дата и время начала

23 декабря пройдет турнир по боксу с поединком Дмитрий Бивол — Линдон Артур
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images
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23 декабря, в субботу, на территории спортивной площадки «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский турнир. В основном карде вечера бокса российский чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром.

В главном событии турнира двукратный чемпион мира в супертяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа подерется с представителем Швеции Отто Валлином.

Первые бои турнира по боксу в Саудовской Аравии начнутся в 16.00 по московскому времени. Кроме вышеперечисленных поединков, зрители также увидят противостояния: Деонтей Уайлдер (США) — Джозеф Паркер (Новая Зеландия), Арсланбек Махмудов (Россия) — Агит Кабайел (Германия) и другие.

Бесплатная видеотрансляция боя Бивол — Артур пройдет в прямом эфире на Первом канале и на сайте 1tv.ru. Она начнется в 23.25 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию боксерского турнира в Эр-Рияде.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Линдон Артур. Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Бокс
Дмитрий Бивол
Линдон Артур
Энтони Джошуа
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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