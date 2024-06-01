Турнир с боями Бивола и Уайлдера: началась прямая трансляция

В Эр-Рияде турнир с боями Бивола и Уайлдера

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на Kingdom Arena начался турнир, на котором российский чемпион мира по версиям WBA Super и IBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет защиту титула в бою с непобежденным ливийцем Маликом Зинадом. Бой начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию поединка Бивол — Зинад в прямом эфире смогут все зрители онлайн-кинотеатра Okko. Для доступа к просмотру необходима подписка на сервис. На сайте «СЭ» также идет текстовая онлайн-трансляция боксерского вечера на Kingdom Arena.

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. 11 раз россиянин завершил бои досрочно нокаутами. На счету 30-летнего Зинада — 22 победы (17 нокаутом) в 22 боксерских поединках.

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