Туйнов победил Чавеса в главном бою Pravda Boxing 15

Сегодня, 05:14
Россиянин Владислав Туйнов победил единогласным решением судей аргентинца Диего Чавеса в главном бою турнира Pravda Boxing 15, который прошел 25 мая во Владикавказе.
Этот поединок также возглавил матчевую встречу Россия — Аргентина. Капитаном российской команды был экс-чемпион мира Руслан Проводников, а команды Аргентины — Маркос Майдана. Россияне победили со счетом 3-0: Алан Хугаев выиграл единогласным решением судей у Гонсало Кориа, а Давид Дзукаев — у Кристиана Луиса.
Турнир во Владикавказе включил в себя еще восемь рейтинговых поединков:
— Никита Горшков победил Динислама Накраева единогласным решением судей;
— Салават Баталов победил Ацамаза Ботоева раздельным решением судей;
— Азамат Кодзаев победил Мурада Измайлова единогласным решением судей;
— Тимур Бибилов победил Равшанбека Джабарова техническим нокаутом (раунд 2);
— Валерий Тадтаев победил Дмитрия Кобелева техническим нокаутом (раунд 4);
— Олег Зангиев победил Рахимджона Кахраманова техническим нокаутом (раунд 2, отказ угла);
— Хурсанд Иманкулиев победил Давлата Зиерадшоева техническим нокаутом (раунд 1);
— Ярослав Шихов победил Максима Попова единогласным решением судей.