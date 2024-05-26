Туйнов победил Чавеса в главном бою Pravda Boxing 15

Россиянин Владислав Туйнов победил единогласным решением судей аргентинца Диего Чавеса в главном бою турнира Pravda Boxing 15, который прошел 25 мая во Владикавказе.

Этот поединок также возглавил матчевую встречу Россия — Аргентина. Капитаном российской команды был экс-чемпион мира Руслан Проводников, а команды Аргентины — Маркос Майдана. Россияне победили со счетом 3-0: Алан Хугаев выиграл единогласным решением судей у Гонсало Кориа, а Давид Дзукаев — у Кристиана Луиса.

Турнир во Владикавказе включил в себя еще восемь рейтинговых поединков:

— Никита Горшков победил Динислама Накраева единогласным решением судей;

— Салават Баталов победил Ацамаза Ботоева раздельным решением судей;

— Азамат Кодзаев победил Мурада Измайлова единогласным решением судей;

— Тимур Бибилов победил Равшанбека Джабарова техническим нокаутом (раунд 2);

— Валерий Тадтаев победил Дмитрия Кобелева техническим нокаутом (раунд 4);

— Олег Зангиев победил Рахимджона Кахраманова техническим нокаутом (раунд 2, отказ угла);

— Хурсанд Иманкулиев победил Давлата Зиерадшоева техническим нокаутом (раунд 1);

— Ярослав Шихов победил Максима Попова единогласным решением судей.