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Туйнов: «Хайбула неплохо набил будку сопернику из тяжелого веса»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер и кикбоксер Владислав Туйнов поделился мнением о победе Хайбулы Мусалова над Дамилом Шарафутдиновым.

«Знаю, что Хайбула выиграл решением судей, — сказал Туйнов «СЭ». — Бой я не видел, у меня команда параллельно смотрела турнир Pravda Oldschool Boxing и бои «Нашего дела». Знаю, что он неплохо своему сопернику из тяжелого веса набил будку, видел, что лицо у соперника опухшее. Поздравляю Хайбулу Мусалова, он красавчик, я видел его высказывания касаемо моего поединка, слышал слова поддержки с его стороны, ему огромный за это респект. Честно скажу, мы с моей командой держали за него кулачки, потому что попробовать себя будучи бойцом в 77 кг, прямо вот так сразу в тяжелом весе, это очень-очень жестко».

25 мая на турнире Pravda Boxing 15 во Владикавказе Владислав Туйнов одержал победу над аргентинцем Диего Чавесом.

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