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Сегодня, 00:15

Туйнов: «Чавес в начале шестого раунда сказал: «Ты крутой боец!»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер и кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о своей победе над аргентинцем Диего Чавесом.

«Бой получился хороший, дал безумный опыт, потому что шесть раундов с таким опытным спортсменом, который на профессиональном ринге встречался с мастодонтами, топами мирового рейтинга — Пол Брэдли и остальные спортсмены, — сказал Туйнов «СЭ». — Для меня боксировать с таким спортсменом было за честь и за честь было, когда он в начале шестого раунда сказал: «Ты крутой боец!» Это было приятно, дало мотивации в шестом раунде еще выложиться и показать, что вообще не устал, что еще готов бить и бить его».

Бой Туйнова и Чавеса стал главным событием турнира Pravda Boxing 15, который прошел 25 мая во Владикавказе.

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