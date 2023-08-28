Туйнов рассказал о подготовке к бою с Ли Ху

Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о подготовке к поединку против китайца Ли Ху.

«Мы с командой, как узнали его имя, сразу же посмотрели его поединки. Мы оценили его сильные и слабые стороны. Мы знаем, что он выше меня, у него рост 185, длинные конечности. Хороший такой классический кикбоксер, который умеет работать и ногами, и руками. Думаю, что с ним получится хороший и интересный поединок.

Но я думаю, что мы на шаг впереди, потому что мы изучили его, чтобы выявить его ошибки. И будем во время поединка пытаться поймать его и постараться завершить бой красиво. Могу сказать, что спортсмен из Китая — это всегда очень напористый соперник, который будет идти только вперед», — приводит слова Туйнова РЕН ТВ.

Поединок Туйнова и Ли Ху пройдет 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».