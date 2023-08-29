Туйнов убежден, что еще один бой с Дациком может закончиться для Емельяненко плачевно

Российский кикбоксер Владислав Туйнов объяснил, почему не хотел бы видеть реванш между Вячеславом Дациком и Александром Емельяненко.

«Первый бой был очень показательным. Александр был не в лучшей своей форме, был заметен очень сильный спад. Не думаю, что этот реванш необходим, но мы все понимаем, что эти бои, как и бой Олега Тактарова с Джеффом Монсоном, можно считать выставочными. Все понимают, что Александр еще хочет заработать с помощью таких выступлений, а я бы хотел, чтобы он задумался о завершении карьеры и занимался единоборствами просто в свое удовольствие, чтобы поддерживать форму и собственный режим, а также дисциплину внутри себя. Но я не хотел бы видеть его выступления в ринге, чтобы это все не закончилось плачевно, а это может произойти с такими опасными бойцами, как с тем же Вячеславом Дациком», — цитирует Туйнова MMА.Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года Емельяненко на 13-й секунде проиграл Дацику в боксерском поединке Hardcore Boxing, который проходил в Москве.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что работает над организацией реванша между бойцами на октябрьском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».