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Сегодня, 02:12

У Алексея Егорова сменился соперник по бою в рамках встречи «Россия-США»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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У экс-чемпиона WBA Gold в первом тяжелом весе Алексея Егорова сменился соперник по поединку в рамках матчевой встречи по боксу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США».

Изначально оппонентом Егорова должен был стать Джо Джонс, но американец из-за проблем во время подготовки был вынужден сняться с этого поединка.

Джонса заменит Элвис Гарсия, который изначально рассматривался в качестве запасного.

Матчевая встреча «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США» пройдет 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.

Турнир будет проходить в формате профессионального бокса, поединки будут состоять из четырех раундов по три минуты.

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