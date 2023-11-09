Уайлдер: «Я хочу приехать в Британию и поговорить с Джошуа»

Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) обратился к экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) с предложением провести бой.

«Я просто не знаю, что там с Джошуа. Может быть, мне придется поехать в Англию и поговорить с ним о настоящих мужских делах. Я не хочу, чтобы он чувствовал, что я что-то имею против него, но я знаю, что он боится меня. Джошуа, наш с тобой бой — это самый громкий бой в мире. Я очень хочу поговорить с тобой», — сказал Уайлдер Blue Blood Sports TV.

Ранее сообщалось, что Уайлдер и Джошуа могут подраться в начале 2024 года.