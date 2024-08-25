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Сегодня, 02:00

UFC Каннонир — Борральо и Борщев — Ллонтоп: началась прямая трансляция боев турнира

Началась прямая трансляция турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вячеслав Борщев.
Фото Global Look Press
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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) стартовал турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Бои проводятся в спортивном комплексе UFC Apex.

В полном объеме турнир показывает специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении «Матч! Боец» транслирует шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард

Бои основного карда начнутся в 5:00 по московскому времени. В главном поединке сойдутся средневесы Джаред Каннонье (США) и Кайо Борральо (Бразилия). Бой стартует не раньше 07:00 мск.

В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщев встретится с Джеймсом Ллонтопом из Перу. Бойцы выступают в легком весе. Примерное время начало боя — 03:30 по московскому времени.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Вячеслав Борщев
Джаред Каннонье
Кайо Борральо
UFC
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Вячеслав Борщев — Джеймс Ллонтоп: смотреть трансляцию боя UFC в прямом эфире