В Лас-Вегасе (штат Невада, США) стартовал турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night. Бои проводятся в спортивном комплексе UFC Apex.

В полном объеме турнир показывает специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении «Матч! Боец» транслирует шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард

Бои основного карда начнутся в 5:00 по московскому времени. В главном поединке сойдутся средневесы Джаред Каннонье (США) и Кайо Борральо (Бразилия). Бой стартует не раньше 07:00 мск.

В предварительном карде россиянин Вячеслав Борщев встретится с Джеймсом Ллонтопом из Перу. Бойцы выступают в легком весе. Примерное время начало боя — 03:30 по московскому времени.

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