Усик о мощи ударов Дюбуа: «Я ничего не почувствовал. Только мои шары»

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик прокомментировал победу над британцем Даниэлем Дюбуа.

«Я благодарен моей команде, моей семье, моим детям — Елизавета, Кирилл, Михаил я люблю вас. Благодарен своей стране. Слава Богу за все.

[Об ударе ниже пояса] Слушайте, бокс — это жесткий вид спорта. Но я люблю его, люблю ринг, я люблю и уважаю своих оппонентов. И бокс — это не балет. Бокс — король спорта.

Почувствовал ли я мощь ударов Дюбуа? Нет. [Их] почувствовали только мои шары», — сказал Усик после боя.

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и стал победителем в поединке за титулы IBF, WBA, WBO и The Ring в супертяжелом весе.