Усик расплакался после вопроса об отце на пресс-конференции после боя с Фьюри

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не сдержал эмоций после вопроса об отце на пресс-конференции после боя с Тайсоном Фьюри.

Ранее украинец рассказывал, что его отец, который скончался в 2012-м, приходит к нему во сне перед боями и улыбается.

«Приходил ли он в этот раз? Нет. Потому что, когда отец последний раз приходил ко мне во сне… Я скучаю по своему отцу. Я сказал ему: «Послушай, ты живешь там, а я живу тут. Пожалуйста, не приходи ко мне. Я тебя люблю».

Мне тяжело, когда отец приходит ко мне, потому что я начинаю вспоминать всю свою жизнь. Я знаю, что он здесь где-то рядом», — сказал Усик.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Таким образом, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе со времен Леннокса Льюиса (41-2) в 2000 году, а также первым в эпоху четырех поясов.

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