Умар Кремлев готов организовать боксерский бой для Петра Яна

Сегодня, 16:58
Международная ассоциация бокса (IBA) готова организовать боксерский поединок до российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна.
«У нас дружеские отношения практически со всеми спортсменами и представителями других единоборств. Нужно понимать, что спорт это в первую очередь — уважение ко всем дисциплинам. Мы не против организовать бой, но здесь все зависит только от желания Петра Яна и от того, найдем ли мы подходящего соперника, чтобы бой получился конкурентным и зрелищным», -заявил президент IBA Умар Кремлев ТАСС.
Яну 31 год, и он занимает третью строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 18 побед, но также потерпел 5 поражений.