Умар Кремлев готов организовать боксерский бой для Петра Яна

Международная ассоциация бокса (IBA) готова организовать боксерский поединок до российского бойца смешанного стиля (ММА) Петра Яна.

«У нас дружеские отношения практически со всеми спортсменами и представителями других единоборств. Нужно понимать, что спорт это в первую очередь — уважение ко всем дисциплинам. Мы не против организовать бой, но здесь все зависит только от желания Петра Яна и от того, найдем ли мы подходящего соперника, чтобы бой получился конкурентным и зрелищным», -заявил президент IBA Умар Кремлев ТАСС.

Яну 31 год, и он занимает третью строчку в рейтинге бойцов легчайшего веса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В смешанных единоборствах (ММА) спортсмен одержал 18 побед, но также потерпел 5 поражений.