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2 апреля, 18:50

Кремлев: «Мы готовы организовать бой Емельяненко — Орловский по боксу»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Умар Кремлев.
Фото Global Look Press
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев готов взяться за организацию поединка по боксу между легендарным Федором Емельяненко и белорусским ветераном ММА Андреем Орловским.

«Ну, мы, конечно, готовы организовать, — сказал Кремлев в интервью «СЭ». — Если они согласны, если соперники согласны, то почему нет? Мы готовы. Это для популяризации бокса, это же привлечет молодежь в спорт. Некоторые говорят: «Вот, зачем? Они уже в возрасте». Как зачем? Надо, если они хотят. Наоборот — показать, что нет предела в возрасте, если ты хочешь. Здесь наоборот поддерживать надо идеи такие».

Ранее Орловский в своем видеообращении в соцсетях призвал Емельяненко ответить на вызов.

Емельяненко побеждал Орловского в поединке по правилам ММА, который состоялся в 2009 году в США. Тогда россиянин нокаутировал соперника в первом раунде.

Андрей Орловский
Федор Емельяненко
Бокс
Умар Кремлев
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