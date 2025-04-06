Умар Кремлев: «Если уж политика лезет в спорт — значит, мы должны использовать спорт как миротворца»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев через «СЭ» поздравил всех с Международным днем спорта на благо мира и развития, который отмечается 6 апреля, и выразил свое мнение о современной роли спорта.

— 6 апреля — не просто дата. Это Международный день спорта на благо мира и развития. Вдумайтесь: один день, в названии которого заключен весь смысл международного спорта. Это не только праздник, но и напоминание о главной миссии спорта — объединять людей, несмотря ни на что, — подчеркнул Кремлев. — Спорт — это мощная, объединяющая сила. Для него не существует границ — ни национальных, ни религиозных. Ему не мешают языковые барьеры, культурные различия или разница менталитетов. На спортивной арене все равны — здесь важны честная борьба, уважение к сопернику и стремление к развитию.

Я всегда говорил и продолжаю говорить: спорт должен быть вне политики. Это принцип, который нельзя нарушать. Но если уж политика лезет в спорт — значит, мы должны использовать спорт как миротворца. Потому что спорт способен делать то, что не под силу дипломатии: соединять народы, восстанавливать диалог, возвращать уважение. Это наша общая ответственность.

Дата 6 апреля выбрана не случайно — именно в этот день в 1896 году в Афинах стартовали первые современные Олимпийские игры. И давайте не забывать, ради чего они были созданы. Олимпийская хартия ясно говорит: никакой дискриминации, равные возможности для всех. Политика, конфликты и идеология должны оставаться за пределами стадионов и рингов.

Сегодня спорт снова оказался на передовой. И он держится. Несмотря на давление, несмотря на попытки подорвать его принципы и независимость. Спорт выстоит. Потому что в нем — сила, воля и правда.

С праздником всех, кто верит в силу спорта и делает все, чтобы он оставался инструментом мира и развития.