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Сегодня, 04:12

Кремлев: «Уверен, что Минспорт будет развиваться и делать все для развития спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев рассказал, что министерство спорта России при новом главе ведомства Михаиле Дегтяреве будет делать все для развития спорта в стране.

«Мы встретились с Михаилом Владимировичем. Я как человек, который много делает для развития спорта, изложил свою точку зрения. Минспорт приобрел не чиновника, а человека, который всю душу вкладывает в развитие спорта. Я уверен, что Минспорт будет развиваться и делать все для развития спорта», — цитирует ТАСС Кремлева.

Встреча Кремлева и Дегтярева состоялась в понедельник в Москве. Стороны договорились о сотрудничестве между организациями.

Источник: https://tass.ru/sport/21007065
Михаил Дегтярев
Умар Кремлев
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