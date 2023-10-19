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Сегодня, 07:55

Кремлев: «Международная ассоциация бокса пойдет до конца в споре с МОК»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что IBA будет до конца защищать свои интересы в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Международная ассоциация бокса будет идти до конца, — цитирует Кремлева ТАСС. — Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям».

Кремлев считает, что МОК сегодня разрушает олимпийскую семью и ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия.

Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что организация отложила решение вопроса по исключению бокса из программы Олимпиады-2028.

Летом 2023 года олимпийский комитет принял решение о лишении признания IBA. При этом сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Источник: ТАСС
Бокс
Умар Кремлев
МОК
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