Кремлев: «Международная ассоциация бокса пойдет до конца в споре с МОК»

Сегодня, 07:55
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что IBA будет до конца защищать свои интересы в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Международная ассоциация бокса будет идти до конца, — цитирует Кремлева ТАСС. — Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям».
Кремлев считает, что МОК сегодня разрушает олимпийскую семью и ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия.
Ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что организация отложила решение вопроса по исключению бокса из программы Олимпиады-2028.
Летом 2023 года олимпийский комитет принял решение о лишении признания IBA. При этом сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.