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Сегодня, 02:25

Умар Нурмагомедов: «Что за бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов прокомментировал победу российского боксера Артура Бетербиева над соотечественником Дмитрием Биволом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Артуру — 114-114, 115-113, 116-112.

«Что за бой», — написал Умар в социальной сети.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Нурмагомедов

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