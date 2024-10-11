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Сегодня, 17:51

Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о сроках следующего боя в UFC

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Непобежденный российский боец Умар Нурмагомедов ответил на вопрос о сроках своего следующего поединка в UFC.

«Если Мераб Двалишвили намерен избегать меня, я не буду его ждать. Я буду драться с любым, кого предложит UFC до Рамадана», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

28-летний Нурмагомедов выиграл каждый из своих 18 поединков в ММА. В прошлом бою, который состоялся в ночь на 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ), уроженец Дагестана победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов

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