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Сегодня, 18:45

Саламов: «Бетербиев в плане техники и тактики ничем не уступает Биволу»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Умар Саламов поделился прогнозом на предстоящий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Фаворитом вижу Артура, — сказал Саламов «СЭ». — Вот все говорят: удар, удар... Артур и как боксер очень хороший, две Олимпиады за плечами, чемпионат мира, Европы. Он и как боксер не уступает Биволу ни в чем — в плане техники, тактики. И удар у него сильный. Бой будет очень хороший, зрелищный, будем ждать с нетерпением. Я думаю, по-любому шансов больше у того, у кого удар сильный, и кто еще и боксер хороший».

В декабре 2021 года Дмитрий Бивол одолел Умара Саламова единогласным решением судей.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 12 октября. Бивол показал на весах 78,9 кг, а Бетербиев — 79,3 кг.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Умар Саламов

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