Саламов: «В нашем бою у Бивола был не такой уж сильный удар»

Российский боксер Умар Саламов поделился мнением о Дмитрии Биволе, с которым он провел поединок несколько лет назад.

В декабре 2021 года Бивол одолел Саламова единогласным решением судей.

«Удивил ли меня Бивол? Нет, – сказал Саламов «СЭ». – Он какой есть Дмитрий Бивол с любительского бокса, такой он [остался]. Он не меняется. Не было того, чего я не ожидал. Единственное, чего я опасался, – я думал, у него удар сильный. Но не такой уж сильный удар был. Не было таких ударов, чтобы он меня потряс и заставил задуматься о чем-то. Было там пару раз – я почувствовал, что пропустил. Но потрясающего удара не было. У него скорость – быстрый он для этого веса».

12 октября Бивол проведет бой против россиянина Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.