Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 19:00

Саламов: «В нашем бою у Бивола был не такой уж сильный удар»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Российский боксер Умар Саламов поделился мнением о Дмитрии Биволе, с которым он провел поединок несколько лет назад. 

В декабре 2021 года Бивол одолел Саламова единогласным решением судей.

«Удивил ли меня Бивол? Нет, – сказал Саламов «СЭ». – Он какой есть Дмитрий Бивол с любительского бокса, такой он [остался]. Он не меняется. Не было того, чего я не ожидал. Единственное, чего я опасался, – я думал, у него удар сильный. Но не такой уж сильный удар был. Не было таких ударов, чтобы он меня потряс и заставил задуматься о чем-то. Было там пару раз – я почувствовал, что пропустил. Но потрясающего удара не было. У него скорость – быстрый он для этого веса».

12 октября Бивол проведет бой против россиянина Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Бокс
Дмитрий Бивол
Умар Саламов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Бивол и Бетербиев провели финальную дуэль взглядов перед боем
«Настрой Бивола? Дима умеет абстрагироваться от ненужных вещей». Машьянов: Бетербиев, Гвоздик, слова Роя Джонса
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя
Лебедев — о бое Бивола и Бетербиева: «Буду болеть за Дмитрия, рад, что появится еще один абсолютный чемпион из России»
Цзю не видит фаворита в бою между Биволом и Бетербиевым
Цзю назвал равными шансы боксеров Бетербиева и Бивола на победу
Сегодня
Вчера
Неделя