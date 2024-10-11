Умар Саламов проведет бой с Максимом Власовым

Российский боксер Умар Саламов объявил о бое с российским крузервейтером Максимом Власовым.

Ранее команда Саламова вела переговоры о бое с Брендоном Глэнтоном, обидчиком россиянина Алексея Егорова.

«Я уже провел три боя в крузервейте, и у меня есть задача — уже в 2025 году стать чемпионом [мира]. Я иду к этой цели. Медленно, но уверенно. Думаю, что в следующем году бой за титул чемпиона мира 99 процентов состоится, потому что в рейтингах я стою хорошо и сейчас, после декабрьского боя, тоже поднимусь. В декабре у меня будет поединок с Максимом Власовым. Я думаю, это будет очень хороший бой — для зрителей, для российской аудитории. Скорее всего, он состоится в Москве в первой половине декабря», — приводит слова Саламова Sport24.

30-летний Умар Саламов провел 30 боев в профессиональном боксе и одержал 28 побед.